Число зараженных COVID-19 выросло в Москве. Пока цифры небольшие – около 600 заболевших за сутки, но процент коллективного иммунитета, по официальным данным, снизился.

Инфекционисты спрогнозировали, что в августе РФ может накрыть новая волна. Не пора ли ревакцинироваться? Будет ли дальше мутировать ковид? Какие штаммы распространены в Европе, где уже зафиксировали вспышку? Вернут ли ограничения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.