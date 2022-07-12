Новости последнего часа: в РФ подтвердили первый случай оспы обезьян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России подтвердили первый случай оспы обезьян. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Уровень безработицы в Москве снизился до 0,45%. На столичном рынке труда сохраняется стабильная ситуация, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Сервис бесконтактной активации билетов запустили на МЦД-1 и МЦД-2. Об этом рассказал перевозчик.