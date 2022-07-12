Москвичей обманули на распродаже IKEA. Мошенники начали наживаться на имени уходящей с российского рынка мебельной компании.

Уголовное дело завели в столице после того, как лжесотрудница шведской компании взяла у москвички 60 тысяч рублей на оплату покупок и пропала. Можно ли вернуть деньги в такой ситуации и как обстоят дела с самой распродажей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.