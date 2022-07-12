Порывы ветра в столице будут достигать 17 метров в секунду

В Москве поднялся сильный ветер. Скорость порывов будет достигать 17 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства просят москвичей быть предельно внимательными.

Городские службы в данный момент ликвидируют последствия непогоды, которая была накануне. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья.

12 июля грозы повторятся. По прогнозам, ливни будут кратковременными. Температура ожидается до 24 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





