Первый случай оспы обезьян выявили в РФ

Первый случай оспы обезьян подтвердили в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Болезнь нашли у молодого человека, который вернулся из Европы.

К медикам он обратился с характерной сыпью. Оспа обезьян у него протекает в легкой форме, угрозы жизни нет. Больного изолировали в инфекционном отделении. Санитарные врачи сообщили, что возможность распространения вируса купирована. В РФ много людей имеют иммунитет к этому заболеванию. Кроме того, достаточно реагентов для диагностики.

Контактировавшие с заболевшим в данный момент находятся под наблюдением. В Европе, нехарактерном для оспы обезьян регионе, зафиксированы уже несколько тысяч случаев заражения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.