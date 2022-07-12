Число заражений коронавирусом в столице увеличилось втрое за неделю

Кривая заражений COVID-19 резко пошла вверх. В Москве число больных за неделю выросло втрое. Кроме того, значительно упал и коллективный иммунитет. В данный момент он составляет около 15%.

В чем причина вирусной атаки? И поможет ли новая вакцина, которую разрабатывают российские ученые? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.