Заболевание оспой обезьян у пациента в РФ протекает в легкой форме – Роспотребнадзор

Заболевание оспой обезьян у выявленного пациента в России протекает в легкой форме, угрозы жизни нет. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Ранее в ведомстве заявили о подтверждении в РФ первого случая оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.