Эксперты рассказали, как выбрать качественную футболку

В жаркую погоду встает вопрос о качественной одежде, которая не стесняет движения и в которой комфортно находиться. Например, футболка отлично подойдет для этих целей.

Как выбрать футболку, в которой будет одинаково комфортно в офисе и на прогулке? На что нужно обратить внимание? И сколько стоит такая вещь? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.