В России увеличилось число заражений коронавирусом

Кривая заражений COVID-19 резко пошла вверх. Только в Москве число больных за неделю выросло втрое.

В чем причина вирусной атаки? И поможет ли новая вакцина, которую разрабатывают российские ученые? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.