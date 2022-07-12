Более 350 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

К медикам обратились уже более 350 тысяч пострадавших от укусов клещей в РФ. И это только за первую неделю июля. Почти четверть из них – дети. В итоге 430 случаев клещевого вирусного энцефалита подтвердились. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

По данным службы, в антирейтинге по активности клещей лидируют Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Томская, Иркутская области, Приморский и Алтайский края. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



