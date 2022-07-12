В столичном регионе продолжили устранять последствия мощного урагана

В Москве и области устраняют последствия мощного урагана. Штормовой ветер сносил деревья, дорожные знаки и крыши. Есть жертвы и пострадавшие. Досталось и припаркованным машинам.

Покроет ли автостраховка такие убытки? И может ли стихия вернуться вновь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.