Врач отметила влияние затяжной жары на рост смертности

Смертность от различных заболеваний может вырасти в Москве из-за жаркой погоды. Об этом рассказала главный врач одной из столичных поликлиник.

Медики вспоминают такое же знойное лето 2010 года. Тогда, по их словам, в период жары случаев гибели от обострений хронических заболеваний было в несколько раз больше, чем в обычные дни.

А как погода влияет на коронавирус, опасность заразиться им и на течение заболевания у тех, кто сейчас инфицирован, рассказала главный врач поликлиники № 2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.