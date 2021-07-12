В столице растут очереди на вакцинацию

Жара может осложнить течение коронавируса и других заболеваний, что провоцирует рост числа летальных исходов. В особой группе риска – пожилые люди. Об этом заявила главврач поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

В столичных парках, несмотря на жару, огромные очереди на вакцинацию. Люди ждут укола часами. Некоторые переживают, что не успеют вовремя получить второй компонент. Где в Москве можно привиться быстро? И удается ли соблюдать в толпе социальную дистанцию?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.