Москвичам показали мем дня

Телезрителям Москвы 24 показали мем дня: танк упал на проезжую часть на Сахалине.

Боевая машина слетела с платформы во время транспортировки, опрокинулась на башню и осталась лежать на дороге. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.