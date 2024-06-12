Участок БКЛ закроют с 22 июня

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12 июня, 23:30

Общество

Новости часа: вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве

Новости часа: вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве

Новости часа: более 20 тысяч человек посетили Музей Победы в День России

До 32 миллиметров осадков выпало в столичном регионе за несколько часов

Самое высокое здание в мире подсветили в цвета российского флага

Вторая волна интенсивных осадков ожидается в Москве до утра 13 июня

До 32 миллиметров осадков выпало в московском регионе за несколько часов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

Дерево упало на машины на Таганрогской улице

Мощный ливень накрыл столицу

Дождь с грозой и сильный ветер сохранятся в Москве до 13 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве, они продолжатся до утра четверга, рассказал телеграм-канал комплекса городского хозяйства города.

Москва признана лучшим регионом России в области устойчивого развития туризма, сообщили в комитете по туризму.

Сотни москвичей стали участниками флешмоба "Гордость России" на Северном речном вокзале. Это информация от организаторов мероприятия.

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