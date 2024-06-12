Новости часа: вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве, они продолжатся до утра четверга, рассказал телеграм-канал комплекса городского хозяйства города.

Москва признана лучшим регионом России в области устойчивого развития туризма, сообщили в комитете по туризму.

Сотни москвичей стали участниками флешмоба "Гордость России" на Северном речном вокзале. Это информация от организаторов мероприятия.