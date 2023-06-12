В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали о своем решении защищать Родину в зоне СВО.

"Увидел по телевизору, приехал, прошел комиссию, попал по распределению. Время такое, чего сидеть, кого ждать, надо Родину защищать", – поделился один из добровольцев.

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