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Общество

Будущие контрактники рассказали о своем решении защищать Родину в зоне СВО

Будущие контрактники рассказали о своем решении защищать Родину в зоне СВО

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали о своем решении защищать Родину в зоне СВО.

"Увидел по телевизору, приехал, прошел комиссию, попал по распределению. Время такое, чего сидеть, кого ждать, надо Родину защищать", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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