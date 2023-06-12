Экипажи кораблей Тихоокеанского флота отметили День России в Индонезии

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота отметили День России в индонезийском порту Сурабая. Туда отряд прибыл накануне в рамках укрепления партнерства в азиатско-тихоокеанском регионе. Ранее корабли приняли участие в многонациональном военно-морском учении, которое прошло у берегов Индонезии.

Утром 12 июня на кораблях под звуки гимна Российской Федерации торжественно подняли военно-морские флаги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.