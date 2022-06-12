Москвичам рассказали о погоде в День России

В Москве сегодня будет по-летнему тепло, воздух прогреется до +23 градусов. Осадков в городе также не ожидается.

Метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ожидает москвичей дальше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.