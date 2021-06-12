Акцию "Бессмертый полк" не будут проводить в традиционном формате 24 июня

Организаторы отменили проведение в традиционном формате акции "Бессмертный полк", запланированной на 24 июня.

Такое решение пришлось принять из-за ситуации с коронавирусом и ростом числа заболевших. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

