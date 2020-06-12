В Краснодарском крае открывают гостиницы

В Краснодарском крае гостиницы заработают уже 12 июня. Правда, пока открыться разрешили лишь мини-отелям, где не больше 50 номеров. Таких в регионе почти 3,5 тысячи. Гостиницы должны строго соблюдать все меры безопасности – размещать постояльцев по одиночке или семьями, измерять всем температуру не реже раза в день.

А с 15 июня в Крыму для приезжих отменяют карантин и тесты на коронавирус. Заселяться в отели пока разрешили только жителям региона, всех остальных ждут с 1 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.