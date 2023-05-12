Москвичам рекомендовали заранее записываться в пункт отбора на контрактную службу

Тем, кто в ближайшие дни собирается посетить пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, посоветовали записаться заранее. Это позволит избежать очередей, так как в выходные приходят больше кандидатов.

Выбрать удобное время можно по телефону горячей линии 117, через чат-бот в Telegram или на портале mos.ru. Там же можно найти информацию о том, что нужно взять с собой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.