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16:45

Общество

Москвичам рекомендовали заранее записываться в пункт отбора на контрактную службу

Москвичам рекомендовали заранее записываться в пункт отбора на контрактную службу

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Тем, кто в ближайшие дни собирается посетить пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, посоветовали записаться заранее. Это позволит избежать очередей, так как в выходные приходят больше кандидатов.

Выбрать удобное время можно по телефону горячей линии 117, через чат-бот в Telegram или на портале mos.ru. Там же можно найти информацию о том, что нужно взять с собой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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