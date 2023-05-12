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Общество

Новости часа: социальные показатели новых регионов должны достичь общих по РФ через 8 лет

Новости часа: социальные показатели новых регионов должны достичь общих по РФ через 8 лет

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Социально-экономические показатели новых регионов должны достичь общих по стране максимум через 8 лет. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Валерий Леонов.

Выходные в Москве будут по-июньски теплыми, температура будет достигать 23 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Движение по внешней стороне Садового кольца временно закроют с 11:50 в субботу, 13 мая. Об остановке движения транспорта сообщил Дептранс.

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