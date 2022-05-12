Синоптик рассказал о погоде в столице

Водителям этим вечером стоит быть внимательнее – на столицу обрушился ливень. В некоторых районах идет гроза. Желтый уровень погодной опасности ввели до субботы, а столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Метеоролог Никита Плугарь рассказал, к чему готовиться москвичам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.