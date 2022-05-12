Ветер с ливнем обрушились на Москву

На Москву обрушились ветер с ливнем. В некоторых районах идут грозы. Желтый уровень погодной опасности ввели до субботы, а столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Метеоролог Никита Поповнин рассказал, когда стихнет ненастье. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.