На Москву надвигается гроза

В столицу придут кратковременные дожди, местами сильные, и гроза, сообщается на сайте столичного МЧС РФ.

Также ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Непогода, связанная с атмосферным фронтом, сохранится до конца четверга, 12 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.