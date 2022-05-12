Освобожденному условно-досрочно бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву запретили менять место жительства без разрешения ФСИН.

Также, согласно постановлению Московского районного суда Твери, экс-министру необходимо каждый месяц являться в осуществляющий за ним контроль орган для регистрации.

Отменить УДО могут при злостном уклонении от исполнения ограничений, наложенных судом.

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.