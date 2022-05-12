Водитель устроил "похороны Украины" в центре Москвы

В центре Москвы на Тверской улице неизвестный водитель на пикапе устроил показательную акцию, которую назвал "похороны Украины".

Он разъезжал по улице с гробом на прицепе, по словам очевидцев, обернутым в украинский флаг. Судя по видео, которое попало в Сеть, на мужчину сразу же обратили внимание правоохранители.

Сообщается, что мужчину уже задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.