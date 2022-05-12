Экс-министр Улюкаев вышел из колонии по УДО

Алексей Улюкаев вышел по УДО спустя 5,5 года после своего задержания. У ворот тверской колонии его встретила супруга, вместе они сразу направились в элитный жилой комплекс в Москве.

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.