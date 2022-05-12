В Подмосковье почтили память воинов-сибиряков, погибших в ВОВ

Акция в память о бойцах, защищавших Москву в Великую Отечественную войну, прошла на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея. Участники принесли цветы к мемориалу воинам-сибирякам и могиле дважды Героя Советского Союза генерала армии Афанасия Белобородова.

В ноябре 1941 года 78-я стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова держала оборону на 42-м километре Волоколамского шоссе. За отвагу в боях им было присвоено звание 9-й гвардейской. 5 декабря дивизия, усиленная воинами-сибиряками, перешла в контрнаступление. Этот день считается переломным в Битве за Москву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.