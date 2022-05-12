Очевидцы сообщили об огромных очередях у офиса Turkish Airlines в Москве

У офиса Turkish Airlines в Москве образовались огромные очереди. Ранее сообщалось, что авиакомпания больше не принимает оплату онлайн картами "Мир" от нескольких российских банков, в том числе с карт ВТБ, Сбера, Альфа-Банка и "Тинькофф".

Возможно, люди хотят купить билеты прямо в офисе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

