Улюкаеву запретили менять место жительства без разрешения ФСИН

Алексей Улюкаев приехал в Москву. Жить экс-министр Минэкономразвития обязан в своей квартире, если иное не разрешит Федеральная служба исполнения наказаний. Это одно из требований условно-досрочного освобождения.

О том, как прошла встреча бывшего чиновника с семьей, и какие правила он должен соблюдать, – в эфире телеканала Москва 24.