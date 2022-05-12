Улюкаев вернулся в элитный московский ЖК из колонии строгого режима

Алексей Улюкаев, бывший министр экономразвития РФ, вернулся в элитный московский ЖК из колонии строгого режима. Его выпустили по УДО.

Подпавшие под ответные санкции РФ компании не смогут участвовать в поставках газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минтранс Подмосковья призвал водителей строго соблюдать ПДД из-за надвигающейся грозы.

