Экс-министр Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою квартиру в Москве

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев добрался до Москвы. Он заехал в свою квартиру в элитном жилом комплексе.

Без разрешения Федеральной службы исполнения наказаний он не может менять место жительства. В этой квартире экс-министр, которого 12 мая выпустили из колонии строгого режима по УДО, не был как минимум пять с половиной лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





