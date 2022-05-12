Экс-министру Улюкаеву запретили менять место жительства без разрешения ФСИН

Освобожденному условно-досрочно бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву запретили менять место жительства без разрешения ФСИН.

Также, согласно постановлению Московского районного суда Твери, экс-министру необходимо каждый месяц являться в осуществляющий за ним контроль орган для регистрации.