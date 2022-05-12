Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой

Москву 12 мая накроют мощные ливни с грозами. По словам столичных синоптиков, за 12 часов выпадет порядка 40% месячной нормы осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что наступление майского тепла в столице ожидается в конце месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.