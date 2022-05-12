Семьям погибших в Донбассе выплатят по 5 млн рублей

Семьям погибших в Донбассе единоразово выплатят по 5 миллионов рублей. Раненным положена компенсация в 3 миллиона рублей. Порядок выплат утвердило российское правительство.

Документ касается волонтеров, госслужащих и сотрудников других учреждений, командированных в зону проведения спецоперации. Постановление кабмина принято в соответствии с указами президента России о поддержке волонтерской деятельности в Донбассе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.