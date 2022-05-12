МИД России призвал российских туристов на Шри-Ланке не покидать места проживания

МИД России рекомендует российским туристам на Шри-Ланке не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Страна охвачена беспорядками.

В столкновениях с полицией несколько человек погибли, сотни раненых. Аналитики считают, что волна протестов может перекинуться на соседние государства.

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