В Москву пришла непогода

Гроза и сильный ветер сменили солнечную погоду в столице. Синоптики уже объявили желтый уровень погодной опасности.

В Москве ожидается шквалистое усиление ветра до 22:00 12 мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.