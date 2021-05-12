Автошколы выступили против усиления контроля со стороны ГИБДД

Автошколы против усиленного контроля со стороны полиции. Сейчас, по закону, сотрудники ГИБДД могут проверить классы и учебную площадку школы всего один раз, когда она получает лицензию на работу. Дальше ею уже занимаются региональные органы образования. Однако в МВД считают, что одной проверки недостаточно.

Дело в том, что многие недобросовестные автошколы экономят: покупают оборудование, а потом, получив лицензию, избавляются от него. И теперь полиция хочет пристальнее следить за автошколами. Соответствующий законопроект уже представили в апреле.

При этом некоторые эксперты утверждают, что такая инициатива противоречит законодательству. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.