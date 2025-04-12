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12 апреля, 21:30

Общество

Две группы освобожденных в Тунисе россиян прибыли в Москву

Две группы освобожденных в Тунисе россиян прибыли в Москву

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В Москву вернулись пятеро из 11 россиян, ранее задержанных в Тунисе

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Два рейса с россиянами, которые были освобождены после задержания в Тунисе, приземлились 12 апреля в московском аэропорту Шереметьево.

11 российских туристов в ноябре 2024 года отправились в особо охраняемый район рядом со Алжиром, а после они были задержаны местными властями. Но обвинения им так и не были предъявлены, поэтому граждан РФ удалось вернуть на родину.

Один из них назвал невыносимыми условия содержания в тунисской тюрьме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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