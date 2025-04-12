Юриев и Валентин бесплатно пускали 12 апреля в Центр космонавтики на ВДНХ

ВДНХ подготовил масштабную программу празднования Дня космонавтики. Например, 12 апреля вход в центр "Космонавтика и авиация" сделали свободным для гостей с именами Юрий и Валентина.

Также для посетителей выставки продемонстрировали документальные и художественные фильмы, провели тематические экскурсии, лекции и многое другое. Кроме того, в центре "Космонавтика и авиация" организовали Всероссийский космический диктант. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

