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Новости

12 апреля, 18:20

M24.RU

Представители Роспотребнадзора рассказали, как защититься от клещей

Представители Роспотребнадзора рассказали, как защититься от клещей

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12 апреля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная началу сезона активности клещей.

О вакцинации от клещевого энцефалита, способах защиты людей от клещей-переносчиков рассказали:

  • руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань;
  • старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.
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