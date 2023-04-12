12 апреля, 18:20M24.RU
Представители Роспотребнадзора рассказали, как защититься от клещей
12 апреля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная началу сезона активности клещей.
О вакцинации от клещевого энцефалита, способах защиты людей от клещей-переносчиков рассказали:
- руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань;
- старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.