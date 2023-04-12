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Новости

12 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Юлия Барановская отметила высокий уровень организации в пункте отбора на военную службу

В столице открыли 70 точек с информацией об условиях поступления на военную службу

Около 3,5 тыс летних веранд будут работать в Москве в 2023 году

Сотрудники магазина открыли сезон шашлыков в Марьине

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"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 13 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды.

Так, новые поезда запустят по Замоскворецкой линии метро после открытия депо "Южное". Оно сейчас строится в районе Братеево. Там появится самый большой в России комплекс по ремонту и обслуживанию составов. Оборудуют его по последнему слову техники.

12 апреля стало самым теплым днем с начала года. Воздух прогрелся до 19 градусов. Такая температура на 5 градусов выше нормы и характерна скорее для мая, чем середины апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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