Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды.

Так, новые поезда запустят по Замоскворецкой линии метро после открытия депо "Южное". Оно сейчас строится в районе Братеево. Там появится самый большой в России комплекс по ремонту и обслуживанию составов. Оборудуют его по последнему слову техники.

12 апреля стало самым теплым днем с начала года. Воздух прогрелся до 19 градусов. Такая температура на 5 градусов выше нормы и характерна скорее для мая, чем середины апреля.

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