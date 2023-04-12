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12 апреля, 22:15

Общество

Юлия Барановская отметила высокий уровень организации в пункте отбора на военную службу

Юлия Барановская отметила высокий уровень организации в пункте отбора на военную службу

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Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Она отметила, что контрактники могут оформить все необходимые документы в одном месте. Также телеведущая обратила внимание на четкую организацию деятельности сотрудников пункта.

Единый городской пункт отбора на военную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Его часы работы – с 9:00 до 20:00.

Стало известно, что в данном пункте отбора врачи, которые проводят медосмотры, получили допуск к системе ЕМИАС. Это позволяет специалистам в режиме онлайн изучить историю болезни кандидата и обратить внимание, например, на противопоказания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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