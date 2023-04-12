В столице открыли 70 точек с информацией об условиях поступления на военную службу

Волонтеры в Москве раздают флаеры с информацией об условиях поступления на военную службу по контракту. Всего по городу открыли 70 информационных точек, где можно взять буклет и ознакомиться с его содержанием дома или на месте задать все интересующие вопросы.

Стойки информации работают возле метро, железнодорожных станций и в других людных местах. За первую неделю работы волонтеры раздали более 25 тысяч буклетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.