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12 апреля, 19:45

Общество

В столице открыли 70 точек с информацией об условиях поступления на военную службу

В столице открыли 70 точек с информацией об условиях поступления на военную службу

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Волонтеры в Москве раздают флаеры с информацией об условиях поступления на военную службу по контракту. Всего по городу открыли 70 информационных точек, где можно взять буклет и ознакомиться с его содержанием дома или на месте задать все интересующие вопросы.

Стойки информации работают возле метро, железнодорожных станций и в других людных местах. За первую неделю работы волонтеры раздали более 25 тысяч буклетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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