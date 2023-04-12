Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Общество

Жителям столицы рассказали, как зарегистрировать брак в павильоне "Космос" на ВДНХ

Жителям столицы рассказали, как зарегистрировать брак в павильоне "Космос" на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал о программах обучения в детском технопарке "Наукоград"

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 13 апреля

Новости часа: Роспотребнадзор выявил случаи кори в одном из московских вузов

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании до нуля градусов

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали создание в Европе реестра ущерба Украине

Представители власти рассказали в каких регионах улучшилось качество жизни

Представители власти рассказали о проекте "Семья – основа мира"

Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

В День космонавтики жителям столицы рассказали, как зарегистрировать брак в межпланетном антураже. Бракосочетание можно провести в историческом павильоне “Космос" на ВДНХ. В этом году павильон примет 300 пар. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В качестве площадки для свадебной церемонии павильон стали использовать в 2021 году. С тех пор здесь заключили брак 500 пар.

Чтобы подать заявление для регистрации брака в павильоне, можно обратиться во Дворец бракосочетания на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика