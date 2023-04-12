Жителям столицы рассказали, как зарегистрировать брак в павильоне "Космос" на ВДНХ

В День космонавтики жителям столицы рассказали, как зарегистрировать брак в межпланетном антураже. Бракосочетание можно провести в историческом павильоне “Космос" на ВДНХ. В этом году павильон примет 300 пар. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В качестве площадки для свадебной церемонии павильон стали использовать в 2021 году. С тех пор здесь заключили брак 500 пар.

Чтобы подать заявление для регистрации брака в павильоне, можно обратиться во Дворец бракосочетания на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.