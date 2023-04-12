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Политика

Новости часа: Роспотребнадзор выявил случаи кори в одном из московских вузов

Новости часа: Роспотребнадзор выявил случаи кори в одном из московских вузов

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании до нуля градусов

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали создание в Европе реестра ущерба Украине

Представители власти рассказали в каких регионах улучшилось качество жизни

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Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Юлия Барановская поделилась впечатлениями о работе единого пункта отбора на военную службу

"Атмосфера": 11 градусов ожидается в столице вечером 12 апреля

В Росреестре напомнили о необходимости вносить номер СНИЛС в ЕГРН

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор выявил случаи кори в одном из московских вузов. В данный момент прививают контактных, сообщило ведомство.

России не поступало никаких официальных предложений Киева о пасхальном перемирии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Среда, 12 апреля, стала самым теплым днем в Москве с начала года, термометры показали более 16 градусов. Об этом рассказали синоптики.

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