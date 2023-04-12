Новости часа: Роспотребнадзор выявил случаи кори в одном из московских вузов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор выявил случаи кори в одном из московских вузов. В данный момент прививают контактных, сообщило ведомство.

России не поступало никаких официальных предложений Киева о пасхальном перемирии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Среда, 12 апреля, стала самым теплым днем в Москве с начала года, термометры показали более 16 градусов. Об этом рассказали синоптики.