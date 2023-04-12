Юлия Барановская поделилась впечатлениями о работе единого пункта отбора на военную службу

Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Она отметила, что контрактники могут оформить все необходимые документы в одном месте. Также телеведущая обратила внимание на четкую организацию деятельности сотрудников пункта.

Стало известно, что в данном пункте отбора врачи, которые проводят медосмотры, получили допуск к системе ЕМИАС. Это позволяет специалистам в режиме онлайн изучить историю болезни кандидата и обратить внимание, например, на противопоказания. Подробнее о том, как проходит вся процедура, – в эфире телеканала Москва 24.