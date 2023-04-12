Врачи единого пункта отбора на контрактную службу в Москве получили допуск к системе ЕМИАС

Врачи, которые проводят медосмотры в едином пункте отбора на контрактную службу в столице, получили допуск к системе ЕМИАС. Это позволяет специалистам в режиме онлайн изучить историю болезни кандидата и обратить внимание, например, на все противопоказания.

По контакту в российской армии служат не только мужчины, но и женщины. Его могут заключать и иностранные граждане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.