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Общество

Врачи единого пункта отбора на контрактную службу в Москве получили допуск к системе ЕМИАС

Врачи единого пункта отбора на контрактную службу в Москве получили допуск к системе ЕМИАС

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Врачи, которые проводят медосмотры в едином пункте отбора на контрактную службу в столице, получили допуск к системе ЕМИАС. Это позволяет специалистам в режиме онлайн изучить историю болезни кандидата и обратить внимание, например, на все противопоказания.

По контакту в российской армии служат не только мужчины, но и женщины. Его могут заключать и иностранные граждане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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