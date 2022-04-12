Телезрителям рассказали о событиях за последний час

Из-за паводков на одном из участков Оки пришлось запустить катер. Между тем, жители многих подмосковных поселков сейчас попросту не могут обойтись без резиновых сапог. За весенним половодьем внимательно следят в МЧС, сообщения о новых подтоплениях появляются постоянно.

Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в Буче является фейком. Об этом президент заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Российский лидер напомнил, что похожие провокации устраивали и в Сирии, а президента страны Башара Асада обвиняли в применении химического оружия.

Американские лаборатории на Украине занимались разработкой компонентов биологического оружия. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Российский рынок акций во вторник снизился по итогам торгов на 0,63%.

Украинские войска обстреляли во вторник поселок Донецкий в ЛНР, заявили в Луганске.

Михаил Мишустин распорядился со следующего года запустить в РФ новую госпрограмму "Строительство".

Владельцев "яблочных" телефонов оставили без приложения "Сбера". Теперь больше нельзя ни обновиться, ни скачать его из App Store. Сервис удалили из-за санкций. Пользователи теперь раздумывают, чем бы заменить одно из самых популярных приложений.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине.

В районе населенного пункта Попасная Донецкой области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины.

Среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области.

В московском транспорте начали тестировать карты "Тройка" с чипом российского производства. Для финальных испытаний перевозчикам уже передали тысячу таких карт.

Станцию "Сокольники" Большой кольцевой линии метро готовятся соединить с вестибюлем красной ветки. Работы по демонтажу стены, которая разделяет одноименные станции, начнутся в ближайшее время. Новая станция почти готова. Мосгосстройнадзор уже проводит выездную проверку. Специалисты проследят за тем, как идет монтаж инженерных систем. Помимо этого, они проверят качество архитектурно-отделочных работ.

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики. В своем телеграм-канале мэр написал, что полет Юрия Гагарина вокруг Земли стал началом новой эры в развитии цивилизации. Собянин также отметил, что многие космические открытия сделаны в Москве. В столице уже работают конструкторские бюро и предприятия, а на территории завода имени Хруничева строится новый Национальный космический центр.

По словам Собянина, это будет один из крупнейших в мире аэрокосмических кластеров. На территории больше 250 тысяч квадратных метров разместятся ключевые организации ракетно-космической промышленности, конструкторские бюро, образовательный комплекс и ситуационный центр. Центральным зданием комплекса будет 47-этажная башня, напоминающая ракету. В центре будут работать около 20 тысяч человек.

В Москве появился новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей. Его утвердил Сергей Собянин в соответствии с указом президента. Теперь размер пособий един на детей всех возрастов, а рассчитывать его будут исходя из доходов семьи.

На выплаты претендуют москвичи, у которых средний доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. И по новой схеме пособия могут составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка. Заявление можно будет подать с 1 мая в электронном виде через личный кабинет на сайте mos.ru. При этом сама выплата установлена с 1 апреля.

В Коммунарке ввели в эксплуатацию перинатальный центр.

Владимир Путин встретился с главой "Роскосмоса" во время визита в Амурскую область

Рубль продолжил снижаться к доллару, хотя и замедлил темпы.

Кабмин утвердил дополнительные меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Об этом сообщил Михаил Мишустин. Так, теперь как физические, так и юридические лица смогут без торгов брать участки в аренду, в том случае если рассчитывают организовать там производство в сфере импортозамещения.

Кроме того, в ближайшее время планируется выделить 35 миллиардов рублей на льготное кредитование строителей жилья. По словам премьера, это поможет уменьшить риски срыва сроков. И еще одна мера коснется туристического кешбэка.

Сезон речной навигации в Москве откроют 24 апреля. В этом году перевозки обретут новый формат. Покупку билетов с рук планируют исключить, их можно будет приобрести в кассах, на теплоходах и с помощью приложения "Московский транспорт". Новый сервис позволит изучить расписание и найти нужные остановки. Также карту навигации можно будет посмотреть на причалах, а у каждого маршрута появится свой цвет.

44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Они будут круглосуточно под наблюдением почти 300 видеокамер.

В Москве реализовали лучшие проекты в рамках программы "Действуй без барьеров". Ее участники – москвичи с глубокими нарушениями зрения. Они предложили идеи, как сделать город еще доступнее для людей с инвалидностью. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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